El primer festival nudista de la capital ha llegado: el Nalga Fest

La noche del domingo continuó la fiesta del Día sin Bañador en Madrid, más concretamente en el barrio de La Latina. Para aprovechar el tirón mediático, el Café Berlín organizó un festival de música para cerrar la jornada.

Desde las 22 horas, comenzó el festival nudista, en el quien iba vestido tenía que desembolsar los diez euros que cuesta la entrada. En cambio, quien decidía dejar la ropa en casa, disfrutaba de una entrada gratuita.

De este modo se promocionan en el perfil de Facebook del festival: "Aprovechando el piscinazo naturista que nos regala 'I'll never forgive you' Carmena, este domingo he invitado a un mega-mix de amigos con aficiones sonoras y desenfrenadas... utilizando esta fecha de excusa para reunirles... han dicho que si.. artistas de corasound!"

Conscientes de que este lunes es festivo para la gran mayoría de madrileños, también lo hacían saber en la publicación: "Así que me voy voy a sintonizar con el activismo cívico y vamos celebrar la víspera del festivo de santiago apóstol.. este lunes no curra 'nalguien'".