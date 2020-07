Los presos de ETA advierten de que el proceso no se resolverá hasta que todos sean excarcelados

El Colectivo de Presos de ETA advierte, en una entrevista concedida los diarios 'Gara' y 'Berria', de que el proceso no se resolverá mientras los Gobiernos de España y Francia no excarcelen a todos los internos de la banda. Insisten en la "amnistía" y avisan de que una resolución negativa a la 'Doctrina Parot', sería "peligrosa". "Los presos queremos y tenemos que tomar parte en el proceso que se ha abierto. En la calle, desde la calle. Para eso se tiene que producir un proceso de excarcelación, no contemplamos que el proceso de resuelva con las cárceles de España y Francia llenas de presos vascos", afirman dos portavoces del Colectivo de Presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera), Xabier Alegria y Lorentxa Gimon.

Los presos vuelven a insistir en la "amnistía como perspectiva" y, aunque no rechazan una "salida escalonada", reiteran que la solución pasa por la excarcelación de todos los presos, lo que ellos denominan una solución "integral".

Según dicen, "la prioridad" es "excarcelar a todos los presos y con la autodeterminación en el horizonte; es decir con la amnistía como perspectiva (resolución integral)". "¿Si aceptaríamos una excarcelación escalonada? Nuestra preocupación principal no son los modos y plazos, siempre que eso se materialice en un plan de resolución integral", defienden estos dos portavoces etarras.

Piden un alto el fuego al gobierno

En las respuestas ofrecidas por estos dos presos terroristas, llegan a decir que sería "suficiente que los Gobiernos declararan un alto el fuego verificable" en relación con la política penitenciaria de España y Francia.

"Acabar con la dispersión es un asunto pre-político, es decir, un asunto a canalizar desde el mero respeto a los derechos. Sería suficiente que los gobiernos declararan un alto el fuego permanente verificable, desactivando esta política de castigo repleta de violencia", reclaman. Preguntados acerca de si estarían dispuestos a aceptar la legislación penitenciaria, ambos portavoces critican que "en este momento las leyes no recogen una solución integral".

"Pero, en cualquier caso, queremos aprovechar sus oportunidades. Estamos en ello", añaden. No obstante, insisten en que los pasos no serán individuales, sino "conjuntamente".

"Tendrían que emplear las leyes en general, y sus interpretaciones y aplicaciones, para dar cobertura y seguridad a los pasos que se produzcan, en eso no tendríamos problema.

Mientras no cambie ese punto de vista será difícil avanzar, no porque no queramos, sino porque no nos dejan. Es muy importante que los presos estemos juntos para tomar decisiones y dar pasos conjuntamente", explican.

Denuncian que han sido encarcelados "por razones políticas" y que por eso son "presos políticos". En ese sentido reclaman que "sería más fácil" si estuvieran "todos juntos".

"Riesgo de paralizar el proceso"

Respecto al papel de ETA, sostienen que la banda "tiene una gran responsabilidad" y que "no dar salida a las consecuencias del conflicto conlleva un gran riesgo de paralizar el proceso político".

Las preguntas a estos dos portavoces fueron remitidas en enero y las respuestas están fechadas en febrero. Alegría (encarcelado en Cádiz) y Lorentxa Gimon (en Francia) se refieren a "citas próximas claves como el Foro Social" del próximo jueves y viernes "y la vista del día 20 en Estrasburgo" sobre la 'doctrina Parot'.

Sobre este último punto también advierten de que "nadie entendería una decisión negativa de Estrasburgo, sería muy negativa y peligrosa".