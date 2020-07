El PP presenta su recurso contra la Ley del Aborto

En el escrito, firmado por 50 diputados encabezados por Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, se solicita al Alto Tribunal que suspenda la entrada en vigor de los ocho preceptos recurridos hasta que el tribunal decida si la norma es o no constitucional. La suspensión se prolongaría desde la admisión a trámite hasta la sentencia, lo que podría implicar años.



El PP toma como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación.



ABORTAR SIN NINGUNA JUSTIFICACION



El PP critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra "ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus", algo que a su juicio va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".



Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.



En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta de que el supuesto que permite interrumpir el embarazo si existe "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" puede ser un "coladero" aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.



'LEBENSUNWERTES LEBEN'



Para el principal partido de la oposición, los supuestos en los que se puede abortar si hay "riesgo de graves anomalías en el feto" -"que parece que incluiría cegueras o sorderas de nacimiento, falta de miembros superiores o inferiores, o síndrome de Down", sostienen-, recuerdan a "teorías eugenésicas -de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia- que defendieron las tesis de vidas que no merecen la vida (lebensunwertes leben) o vidas que son una carga (ballastexistenzen)", tesis que desembocaron en el exterminio bajo la Alemania nazi.



Así, los populares indican en el escrito, elaborado por un equipo dirigido por Federico Trillo, que "el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás".



El PP también recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. "Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí".