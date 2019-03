El portavoz del SUP considera que "los espacios públicos deben ser disfrutados por todos, no solo por unos pocos"

A Manuela Carmena no le ha parecido suficiente con confirmar que quiere ceder edificios a los okupas. Para aclarar esta medida vuelve a hacer uso de la polémica web 'versión original', que lleva más 15 días sin actividad. Esta idea no ha gustado a la delegación de Gobierno ni a los sindicatos de Policía municipal.



El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Estévez, afirma que dentro del SUP no comparten "los principios del movimiento okupa" y creen que "los espacios públicos deben ser disfrutados por todos los ciudadanos, no solo por unos pocos".

Al ser preguntado por la normativa que incumplen los okupas, ha comentado que "incumplen el código penal, ya que no pueden entrar en un sitio que es de otras personas y hacerse con sus derechos de uso". Añade que desde el SUP no consideran que "deba polemizarse si puede haber un enfrentamiento entre policías y okupas", que apunta que "nunca lo debe haber, porque son ciudadanos también".

Javier Estévez no da la razón ni a Esperanza Aguirre, ni a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "No creemos que los okupas sean borrachos con barriles y cervezas, son ciudadanos que actuan de una manera que no es acorde a la ley. Nosotros tenemos que intervenir para desalojarlos como policías. Si tengo que valorar entre las declaraciones de una y de otra, me quedo con ninguna", añade.

Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos, propuso que este tipo de concesiones se abrieran publicamente, se hiciera un concurso público y que cualquier asociación de vecinos pudiera usar ese edificio municipal. Desde el SUP consideran que "es muchímismo más lógica esa medida" que si tiene que entrar alguien, que puedan entrar todos.