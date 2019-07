La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha instado este jueves al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que se retracte de las acusaciones que ha hecho sobre Pablo Iglesias en la entrevista que ha concedido esta mañana a 'Al Rojo Vivo'. La diputada, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ha dicho que Sánchez debe rectificar por afirmar que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, no defiende la democracia española por haberse referido supuestamente en alguna ocasión como "presos políticos" a los líderes independentistas catalanes encarcelados por participar en el proceso catalán del 1-0. "Hoy el Presidente del Gobierno ha llegado a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. No todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas y por tanto, a respetarse y entenderse. Sanchez debe rectificar." publicó Montero.

La respuesta a las palabras de Sánchez no se han hecho esperar por parte de otros líderes de Podemos. Pablo Echenique ha asegurado en esa misma red social que el veto a Iglesias se entiende como un veto a todo el partido de Unidas Podemos. "Es obvio que vetar a Pablo Iglesias es vetarnos a todos. Es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes. Igual que vetar a Pedro Sánchez sería exactamente lo mismo que vetar al PSOE." Además, Echenique ha calificado las palabras de Sánchez a las que Montero hacía referencia y que han supuesto uno de los argumentos de peso del candidato a la investidura para no pactar con Pablo Iglesias, como impropias de un presidente de España.

Pese a la postura de Montero y Echenique, fuentes de Podemos, tal y como recoge la agencia EFE, han interpretado la oferta del presidente del Gobierno en funciones para dar entrada a miembros "cualificados" de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, como un "paso" respecto a la cerrazón anterior del líder del PSOE a considerar esta posibilidad. Así, desde el entorno de Iglesias se estima que todavía "se puede negociar" un Ejecutivo conjunto entre hoy y el lunes, cuando se producirá el debate de investidura de Sánchez.