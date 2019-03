Podemos diseña su nueva hoja de ruta ante un posible adelanto de las elecciones generales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, diseña con su dirección la nueva hoja de ruta del partido que, ante un posible adelanto de las elecciones generales, puede obligarles a reconvertir su papel de socio preferente del Gobierno para situarse como rival electoral.

La ejecutiva de Podemos acordó el pasado lunes convocar para este viernes una reunión de urgencia de su Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección ante asambleas, para analizar la situación política y la posibilidad de un adelanto electoral si el Gobierno no logra aprobar los presupuestos.

En la formación morada ha cundido la incertidumbre al comprobar que el Gobierno parece haber "tirado la toalla" y asumido que no podrá sacar adelante los Presupuestos Generales para 2019 y las medidas acordadas con Unidos Podemos y escuchar los mensajes del Ejecutivo que no descarta ya que no pueda agotar la legislatura.

Y ante ese nuevo escenario, que no es el que preferiría Podemos, el partido Iglesias ya ha empezado a replantearse su estrategia y ha cancelado la ruta 'La mitad del camino' que había puesto en marcha para explicar por distintos territorios los acuerdos presupuestarios con el Gobierno que dieron por suspendida el pasado fin de semana.

No le ven sentido a "vender algo" que el Ejecutivo ni siquiera va a llevar a debate al Congreso, según recalcan a Efe fuentes de la dirección, que asumen que deben "diseñar una nueva hoja de ruta acorde a ese nuevo escenario" que está planteando el Gobierno. Además no están de acuerdo con el planteamiento de Pedro Sánchez de desarrollar las medidas acordadas con Podemos mediante reales decretos al presupuesto actualmente en vigor, el del PP, y que tendrá que ser prorrogado.

Lo ha dicho Iglesias en varias ocasiones: si no hay presupuestos no ve razonable alargar la legislatura y es partidario de que se adelanten las elecciones, porque además muchas de las medidas pactadas no podrán desarrollarse tal y como fueron acordadas porque tienen impacto presupuestario. Tampoco ven ya por parte de los grupos independentistas voluntad para negociar un apoyo a las cuentas públicas.

La mayoría parlamentaria que propició que saliera adelante la moción de censura para hacer a Sánchez presidente ya no existe en la práctica y eso puede tener consecuencias también en la estrategia de Podemos si al final decide que esa falta de apoyos disminuye la legitimidad del jefe del Ejecutivo para mantenerse en el Gobierno.

Así pues, es más que posible que ante el Consejo Ciudadano de Iglesias aproveche para emplazar de nuevo a Sánchez a adelantar las elecciones si no va a llevar al Congreso los presupuestos. "Si un Gobierno con 84 diputados pierde la mayoría parlamentaria y no puede ni siquiera aprobar los presupuestos tendrá muy difícil mantenerse y no convocar elecciones", repetía esta semana el líder de Podemos, que mantiene una comunicación fluida con el presidente.

En cualquier caso, en público ningún dirigente ha dado todavía todo por perdido y siguen asegurando que siempre hay una posibilidad de lograr aprobar los presupuestos y pidiendo a Sánchez que no "deje caer los brazos". Mensaje en el que insistieron este miércoles en la reunión del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, aunque en privado muchos diputados ya reconocen que ante el enrarecimiento del clima político y el bloqueo parlamentario, las elecciones están a la vuelta de la esquina.