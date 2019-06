Podemos asegura que hablar de gobierno de cooperación es lo mismo que de gobierno de coalición

Ione Belarra, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha explicado en un entrevista para Onda Cero que su formación "respeta" que el PSOE utilice el significante con el que se sientan más cómodos en relación a hablar de gobierno de cooperación en vez de gobierno de coalición, aunque expresa que para Podemos "es lo mismo que hablar de gobierno de coalición".

"Lo más importante de ese gobierno es el contenido con el que lo podamos rellenar", ha aseverado. Sobre la reunión de este martes 11 de junio entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha asegurado que " salieron con sensaciones positivas".

Respecto a la posibilidad de que el PSOE incluyera en su gobierno a personas de Podemos y fuera Pedro Sánchez quien las eligiera y no Pablo Iglesias dice que "nosotros no vamos a vetar a nadie y la gente no entendería que el PSOE vetara propuestas de Unidas Podemos".

