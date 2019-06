Podemos asegura que Sánchez les comunicó que prefiere el apoyo de la derecha y el PSOE lo niega

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comunicó este martes a Pablo Iglesias en su reunión en La Moncloa que prefiere "el apoyo de la derecha" para ser investido.

"El candidato a la Presidencia nos ha comunicado que prefiere de momento buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados Irene Montero.

Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha negado estas declaraciones. "No entiendo las declaraciones de Irene Montero, porque no es así, no es esa la realidad", ha sostenido Lastra que ha aprovechado para pedir a Iglesias que "aclare si lo que está diciendo es si va a volver a votar en contra de la investidura de un presidente de izquierdas de la mano del PP, Ciudadanos y Vox".

Por su parte, Montero ha añadido que no hay "ninguna línea roja" por parte de Podemos, que está disponible a sentarse a negociar con el candidato socialista en cuanto él esté dispuesto a "buscar un gobierno de coalición progresista".