El PP pide el cese de Ribera por sus críticas al juez García-Castellón

PSOE y PP tienen ya la vista puesta en las inminentes elecciones gallegas. Ambos partidos han reunido a buena parte de sus barones para iniciar una precampaña que va a estar marcada por los desencuentros existentes entre el gobierno y el partido de la oposición en distintas materias.

La plana mayor socialista se reúne en una convención en A Coruña, que se celebra bajo el lema "impulso de país". Asistirán unas 1.500 personas y servirá para rearmar ideológicamente al partido, defendiendo la amnistía . Sin voces discordantes, por cierto. No veremos por allí a dos de los barones socialistas más críticos con los pactos con los independentistas: el presidente de Castilla la Mancha, García- Page, está de viaje en China. Y el líder de los socialistas en Aragón, Lambán, no acudirá por motivos de salud. Precisamente, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido hoy a todos los barones remar en la misma dirección.

También con la vista puesta en las elecciones gallegas, esta tarde el PP arranca en Ourense su vigesimosexta reunión interparlamentaria. El PP se reivindica como el partido que cumple con la palabra, frente a un gobierno- dicen- que se rinde a las exigencia de Puigdemont.

El PSOE intenta apagar el fuego desatado por Ribera

En estas dos citas ha estado presente la polémica desatada ayer por la vicepresidenta tercera. Teresa Ribera señaló públicamente al juez García-Castellón por investigar a Puigdemont. Le acuso de tener "una implicación política importante". Desde el Gobierno hoy insisten en su defensa de la independencia judicial. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha proclamado el "máximo respeto" del Gobierno a los demás poderes "y, por supuesto, al Poder Judicial". Preguntada sobre si cree que Teresa Ribera se equivocó en sus polémicas declaraciones sobre García Castellón, se ha limitado a señalar que la vicepresidenta tercera "intentó trasladar también la misma posición que desde el Gobierno llevamos ejecutando".

El PP pide el cese de Teresa Ribera

No es suficiente para el PP. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha exigido el cese de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por "hostigar" y "dividir" a los jueces. Fúnez ha asegurado que España no se merece tener un Gobierno que "ataca a los jueces" y que los "divide", siempre que estos no se ponen al servicio de sus propios "intereses" y ha cargado con dureza contra las palabras de Ribera, por "haber asumido el discurso más radical de los independentistas". Por este motivo, ha avanzado que su partido llevará este "hostigamiento" ante la Unión Europea y la propia Comisión para que "sepan que tenemos un Ejecutivo que no respeta a la justicia española, a la independencia de la justicia y que tiene consecuencias nefastas para todos los españoles".