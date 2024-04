Pere Aragonès afirma que el PSOE en las negociaciones "siempre empieza con un no y luego es que sí"

Apenas queda un mes para las elecciones catalanas y los candidatos a la Generalitat ya han empezado la precampaña. Este martes, Pere Aragonès, el actual presidente de la Generalitat y candidato por ERC, ha estado con Carlos Alsina en Onda Cero, en un momento clave en Cataluña.

Pere Aragonès ha vuelto a insistir en su hoja de ruta una vez conseguida la amnistía: el referéndum de autodeterminación y la financiación singular. Ha defendido que "resolver el déficit fiscal que sufre Cataluña mediante una financiación singular" es una de sus propuestas principales junto con acordar las condiciones para el referéndum sobre la relación entre Cataluña y España. Respecto a esto, el actual presidente de la Generalitat ha hablado sobre las conversaciones mantenidas con el PSOE para negociar acuerdos, dejando claro que "siempre empiezan por un no y luego terminan siendo un 'sí'". Por eso, Aragonès cree que el referéndum "es posible" igual que han sido los indultos o la amnistía.

Necesidad de un debate político para el referéndum

Con todo esto, Aragonès insiste en que los conflictos como estos solo se pueden resolver mediante "el diálogo político, los acuerdos y las cesiones mutuas". Sobre la necesidad de un cambio previo en la Constitución para que se produzca el referéndum, el presidente de la Generalitat concluye que "si hay una mayoría continuada en el tiempo, si hay voluntad de autogobierno sostenida durante siglos, no se puede actuar permanentemente contra esta mayoría".

Sistema de financiación exclusivo para Cataluña

El presidente de la Generalitat defiende que "la aportación a la Administración General del Estado debe ser exclusivamente por los servicios que presta el Estado a Cataluña", algo que, además, dice, contribuiría a la transparencia. A esto ya ha respondido el Gobierno central.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha asegurado que esto no es posible y que no habrá un sistema de financiación específico para Cataluña. Ante esto Aragonès recuerda, de nuevo, que el PSOE siempre cambia de opinión: "Cuando pusimos encima de la mesa la necesidad de traspasar los trenes de cercanías de Renfe a la Generalitat, nos dijeron que no, y ahora está acordado que sí. Cuando pusimos encima de la mesa la necesidad de traspasar la gestión del ingreso mínimo vital, nos dijeron que no, y ahora es que sí".

El viernes 26 de abril comienza la campaña electoral y el actual presidente de la Generalitat ha explicado cuál es su propuesta de cara a las elecciones del 12 de mayo. Afirma que la presidencia de Cataluña "está por encima de cualquier persona" y deja claro que "siempre pondré los contenidos encima de la mesa para buscar apoyos de otras formaciones".

Pere Aragoès también ha querido dar su opinión sobre las inminentes elecciones del País Vasco, que se celebran este domingo 21 de abril, y ha salido en defensa de EH Bildu. Para Aragonès es un partido político que "hace apuesta de izquierdas" y por tanto "tienen toda mi simpatía y les deseo lo mejor". Tanto es así que el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, estará el viernes presente en el acto final de campaña de EH Bildu.

