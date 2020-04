Pedro Sánchez se indigna con el precio de las mascarillas

Tras el debate sobre los asuntos europeos y la ampliación del estado de alarma el pleno del Congreso ha continuado con la sesión de control al Gobierno, las preguntas a los miembros del ejecutivo por parte de los grupos parlamentarios. La pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha sido para pedirle que se acabe con los precios abusivos en los artículos de farmacia más buscados estos días.

Rufián le ha enseñado facturas de farmacias de diferentes localidades, entre ellas de Irún (Guipúzcoa) con 28 euros por una mascarilla o 12 euros unos guantes. Sigue citando en Gijón (Asturias) un gel 12 euros, un mascarilla 12 o unos guantes 10. Curiosamente no enseña ninguna de Cataluña. El portavoz de ERC le reclama al Gobierno que se suprima el IVA en estos productos también para el mercado minorista, al público, como se ha hecho para los hospitales. La preocupación por el desabastecimiento y los precios de estos productos es una de las conversaciones más recurrentes estos días.

En la respuesta, Pedro Sánchez califica los ejemplos de inaceptables, que "indignan no solo a su fuerza política si no, creo, al conjunto de la cámara". Cree que el que se especule con estas cosas en una pandemia por la carestía debe llevar a la reflexión de que hay que tener la capacidad de autoabastecerse y no depender de la importación.