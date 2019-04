Pedro Sánchez sobre Podemos: "Han dejado de acusarnos de casta"

Ha sido en el programa Al rojo vivo, de la Sexta. El secretario general del PSOE justifica haber cambiado de opinión, después de que hace pocos meses se mostrara muy rotundo al negar cualquier posibilidad de acuerdo con Podemos. De hecho, entonces acusaba al partido de Pablo Iglesias de ser radical. Ahora, Pedro Sánchez dice que sí podría entenderse con Podemos después de las elecciones generales, y que lo harán.

"Durante estos diez meses, han dejado de acusarnos de casta, una acusación que yo consideraba falsa, porque decían que íbamos a pactar con el PP", dice el líder . "Hemos pactado acuerdos de investidura", ha precisado Sánchez.

Otro de los motivos esgrimidos por el dirigente socialista es que el partido que lidera Pablo Iglesias también ha demostrado su responsabilidad en territorios como Andalucía."Han cambiado la forma y el contenido de las políticas de Podemos”.

El único reproche que ha hecho Pedro Sánchez a Podemos ha sido sobre su relación con Venezuela. "No son claras las relaciones de Podemos con Venezuela. No son tan contundentes como a mí me gustaría”, ha dicho antes de anunciar que el miércoles se reunirá con la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López.