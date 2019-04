Pedro Sánchez: "No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis"

Utilizando la expresión coloquial que dijo Rajoy el miércoles en el Congreso en su enfrentamiento con Rivera, Pedro Sánchez ha terciado criticándolos: "No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis, necesitamos unidad, responsabilidad y sentido común por parte de todos los responsables políticos". A Rajoy le reprocha que "durante estos siete años no ha nada más que confrontar territorialmente a Cataluña con el resto de España para intentar arañar una serie de votos", por eso "son leales, no con el gobierno, sino con el Estado".

Al presidente de Ciudadanos le dice que "hay que ser de fiar, no hay que dar bandazos, que precisamente la aplicación del artículo 155 es para mantener la integridad territorial, la soberanía nacional" y en eso es en lo que quieren ver los españoles a todos juntos.