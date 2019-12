Pedro Sánchez mantiene el silencio sobre la investidura en la Cumbre del Clima

La Cumbre del Clima ocupa gran parte de las agendas de los políticos españoles. Sin embargo, el escenario político de cara a la investidura sigue estancado y en proceso de acuerdos.

Con lay en uns, Pedro Sánchez guarda silencio. El líder socialista ha asistido este martes a la sede de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid y ha mantenido varios encuentros internacionales, pero no se ha parado a responder a los periodistas.

Pedro Sánchez ha mantenido encuentros en la COP25 con personalidades políticas estadounidenses como Al Gore y John Kerry y también con el actor Harrison Ford.

El dirigente socialista apenas ha tenido apariciones desde el 10-N. Ante la búsqueda de la abstencion de ERC, el presidente del Gobierno en funciones no aclara si se conseguirá formar Gobierno en diciembre o enero.

Frente a esta situación, la portavoz de ERC en el Congreso Marta Vilalta, ha dicho este lunes que "no se puede negociar con prisas y el acuerdo no podrá llegar antes de enero", "no se puede negociar con presos" y que "el gobierno debe comenzar a abandonar la vía judicial y cambiar de carril".