Pedro Sánchez, del 'lawfare': "¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente"

La noche del 23JPedro Sánchez "respiró aliviado" y aunque fue consciente del complejo tablero político que las elecciones dejaban sobre la mesa no tuvo dudas de que habría un Gobierno progresista en España, así al menos lo ha defendido en su primera entrevista tras ser investido como como jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en TVE, con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, Sánchez ha abordado todos los temas que conforman la actualidad política nacional e internacional. Con las prisas de los independentistas catalanes para celebrar ya mismo la primera de las reuniones pactadas tras la investidura, el presidente ha asegurado que habrá mesas de diálogo sobre el "autogobierno" y "una interlocución entre los partidos políticos en distintas mesas para hablar de lo que los independentistas llaman conflicto político". Eso sí, el líder socialista no confirma si dicho encuentro se celebrará o no en Ginebra. Precisamente en este lugar tiene su sede la fundación Henry Durant que es una organización especializada en mediar en conflictos de países, siendo quienes comunicaron el fin de la banda terrorista ETA.

"Es bueno que haya un tercero que verifique"

Precisamente esta mediación, o dicho de otra forma el papel del "verificador" que en un primer momento los socialistas rechazaban ha sido defendida hoy por el presidente ya que cree que cuando dos partidos, en este caso 'Junts' y PSOE, tienen posiciones "muy dispares" y "una extraordinaria desconfianza" es "bueno" que haya "un tercero que verifique".

La legislatura nace marcada por esos acuerdos alcanzados con los independentistas donde el plato fuerte pasa por ser el anteproyecto de ley de amnistía para los afectados por el 'procés'. Después de haberla reprobado en la campaña electoral de las pasadas elecciones ahora reconoce Sánchez que "probablemente, este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos 4 años desde el Gobierno de coalición progresista".

Además, se muestra convencido de que esta medida "va a ser buena para el país" porque vaticina "probablemente como ya ocurrió con la ley del divorcio y del matrimonio entre personas del mismo sexo, aquellos que se están hoy manifestando en las calles, acabarán actuando recordando estos días con ese viejo dicho de 'si te he visto no me acuerdo'".

Preguntado por si cree que hay 'lawfare' en España el presidente responde de forma contundente: "¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. Definitivamente. ¿Se ha instrumentalizado la policía en nuestro país para perseguir adversarios políticos, para ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al PP, definitivamente; esa es la operación Kitchen".

Además acusa al PP de "proyectar sobre el adversario lo que hacen" ellos y acusa: "Es que ustedes no cumplen la Constitución. Mire, llevan 5 años incumpliendo la Constitución. Es que ustedes están poniendo en cuestión la separación de poderes; difícilmente podrán ver en la hemeroteca cualquier cuestionamiento de sentencias judiciales, podré haber estado en contra o haber tenido dudas, pero no las he puesto en cuestión como hizo el PP con el Caso Gürtel".

No quiso extenderse mucho sobre la salida de Irene Montero del ministerio de Igualdad por el "profundo respeto" que tiene a las organizaciones con las que pacta y se ha limitado a que su relación con la exministra ha sido "buena".

Postura en la guerra entre Israel y Hamás

Se ha pronunciado también el presidente sobre la guerra entre Israel y Hamás, que es otro de los puntos de críticas de su postura. Sánchez ha insistido en que el Gobierno desde el primer momento manifestó que el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre fue "deleznable", pero añade "también tenemos que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario y, tengo francas dudas de que lo estén cumpliendo".

Además vuelve a abogar por reconocer un estado palestino y lo argumenta diciendo que no se trata tanto de ser "propalestino" sino que "somos proeuropeos, es el interés de Europa" y avisa de que si no se logra la paz "podemos ver una crisis que se extienda y que desestabilice el Mediterráneo".