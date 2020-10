Pedro Sánchez insta a aprobar "cuanto antes" el plan de recuperación de la UE para que funcione "con todas las garantías"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este jueves un llamamiento para que el presupuesto de la UE y el plan de recuperación estén aprobados "cuanto antes", de forma que el segundo se pueda poner en marcha el próximo año "con todas las garantías" y en el "tiempo debido".

Sánchez ha hecho este comentario en unas declaraciones sin preguntas antes de participar en la cumbre de líderes europeos en Bruselas en cuya agenda, sin embargo, no consta un debate sobre esta cuestión de manera oficial. No obstante, dado que las negociaciones entre el los socios comunitarios y el Parlamento Europeo se han complicado en las últimas fechas, no es descartable que surja una discusión al respecto.

Antes, el jefe del Ejecutivo español ha trasladado este mismo mensaje al presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en una reunión en la que ha recalcado la necesidad de acelerar los trámites del fondo de recuperación, según han explicado fuentes de la delegación española.

También ha mantenido un encuentro con el negociador jefe europeo para el Brexit, Michel Barnier. "Me gustaría instar al Parlamento Europeo a que podamos aprobar cuanto antes el Marco Financiero Plurianunal y también el plan de recuperación porque implicará que podamos poner en marcha este plan a lo largo del próximo año con todas las garantías y en tiempo debido", ha dicho Sánchez a su llegada a la cumbre.

El presidente del Gobierno ha asegurado que España remitirá su plan nacional de reformas e inversiones a la Comisión Europea "en las próximas semanas", en línea con la recomendación de Bruselas, que ha sugerido a todas las capitales que envíen sus borradores junto con sus anteproyectos de presupuestos el 15 de octubre.

Sánchez ha avanzado que este plan estará compuesto por "cuatro ejes" de actuación, que serán la transición climática, la transición digital, la cohesión social y territorial y la lucha contra el "impacto de género" que está teniendo la crisis en la destrucción de empleo. "Claramente tenemos que apostar por la transición verde, tenemos que apostar por la transición digital y tenemos que consolidar la cohesión social y territorial. Todos los españoles vivan donde vivan merecen y deben tener las mismas oportunidades de desarrollo y de prosperidad", ha dicho en relación a los tres primeros.

Además, ha recordado que en la Conferencia de Presidentes autonómicos que tendrá lugar a finales de octubre contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y en ella se abordarán también las prioridades vinculadas al plan de recuperación. "Tendremos la ocasión de poder debatir y conocer en profundidad los requisitos que nos esta pidiendo la Comisión para dar ese salto de competencia, recuperación y resiliencia de nuestra economía", ha subrayado.