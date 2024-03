Pedro Sánchez, hace 6 años: "Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada"

Las palabras de Pere Aragonès de convocar elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo provocaron un 'volantazo' en el Gobierno de Pedro Sánchez, que minutos después anunció que renunciaba a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se trabajaba ya para los de 2025.

El adelanto electoral en Cataluña alteraba el tablero político y España se queda sin nuevas cuentas del Estado para 2024. El presidente del Parlament anunció la convocatoria de los comicios después de que tumbaran los presupuestos catalanes. Sin embargo, el Gobierno de España asegura que el hecho de que no haya presupuestos no afecta a la estabilidad de la legislatura. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba este jueves en el Congreso de los Diputados que todavía queda tres años y medio por delante para gobernar. Por tanto, el Ejecutivo apuesta por continuar hasta el 2027. "Tres años y medio nos quedan de legislatura", aseguraba.

"Habrá amnistía y habrá presupuestos", es una frase repetida en multitud de ocasiones por los miembros del Gobierno. Aunque de momento solo hay amnistía, o al menos, la ley ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados mientras Pedro Sánchez renuncia a presentar los PGE de 2024.

España vivirá este año con unas cuentas del Estado prorrogadas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ve en eso "ningún drama" y explica que ya se está trabajando en los presupuestos para el próximo año, para 2025, para poder aprobarlos entre septiembre y octubre y "puedan entrar en tiempo y forma a funcionar".

Con la 'evaporación' de los Presupuestos 2024 se abren distintas opiniones en el seno del Gobierno: la ministra Yolanda Díaz ha querido dejar claro que no "comparte" la decisión del presidente del Ejecutivo, porque "hay que seguir gobernando y la ciudadanía, que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos". Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión de Sánchez y explica que la prórroga de las cuentas ayudará a reducir el déficit público, aunque también podría frenar algunas inversiones y el crecimiento económico.

Pedro Sánchez, en 2018: "Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada"

El Partido Popular (PP) sale a pedir explicaciones y señala directamente a Pedro Sánchez, recordándole sus palabras de hace tan solo seis años: "Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada", fue lo que dijo entonces.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que el presidente Sánchez debería convocar elecciones si aplica el mismo razonamiento que en 2018, cuando pidió a Mariano Rajoy convocar elecciones si no aprobaba los presupuestos generales.

"Si Pedro Sánchez se aplica sus propios razonamientos, lo que decía en el año 2018 al Gobierno de Mariano Rajoy, cuando aún no había aprobado presupuestos, Pedro Sánchez debería pensar que su Gobierno ha fracasado, la legislatura se tambalea y que más pronto que tarde habría que devolverla a los ciudadanos el derecho a decidir el futuro de España", ha manifestado Tellado.

¿Qué fue lo que dijo Sánchez en 208 acerca de los Presupuestos?

La hemeroteca ha sacado a la luz las declaraciones de Pedro Sánchez de hace seis años, cuando insistía en que el entonces presidente 'popular' tenía que convocar elecciones si no había Presupuestos.

Ahora, para el Gobierno no supone un problema que no haya Presupuestos. Sin embargo, hace unos años suponía una 'línea roja' para Sánchez.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se refería entonces a la intención de Rajoy de aprobar los Presupuestos Generales del Estado en junio tras afirmar que "ya veremos si lo hace o no". "La reflexión que deberíamos compartir, y que debería hacerse el presidente, es que un gobierno que no tiene Presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, que no puede hacer nada", afirmaba Pedro Sánchez sobre no presentar Presupuestos. "Gobernar no consiste en vivir en La Moncloa, que gobernar consiste en sacar adelante soluciones a los problemas reales de los ciudadanos", añadía.

¿Qué supone que el Gobierno renuncie a los presupuestos este año?

Los Presupuestos Generales de 2023 quedan prorrogados hasta que se aprueben las nuevas cuentas. Por ejemplo, no se podrá modificar el gasto total, sino solo mover dinero entre partidas.

La situación económica de hace un año era diferente a la actual. Bruselas era más tolerante con el déficit económico. España se comprometió a acabar 2024 en el 3%. Pero sin nuevas cuentas, el Banco de España cree que podría llegar al 3,5%, lo que nos metería de nuevo bajo la supervisión de Bruselas.

También perjudica a las Comunidades Autónomas a las que el Gobierno iba a 'perdonar' parte de su deuda en los presupuestos.

La subida de las pensiones ya está garantizada por decreto, también el incremento del sueldo de los funcionarios, pues el Gobierno lo incluyó en el decreto de medidas anticrisis.

En el aire está qué pasará con el IRPF de los que cobren el Salario Mínimo Interprofesional. Respecto a los impuestos a la banca y las energéticas, podrían desaparecer si no se transforman en permanentes como estaba previsto.

La asignación de unos 10.000 millones de euros en fondos europeos para este año, el aumento en el gasto de defensa o la inversión en vivienda pública son otros compromisos del gobierno que también se ven afectados.

