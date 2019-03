Pedro Sánchez: "Ya estamos cambiando el PSOE"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado que el mandato que recibió el pasado mes de julio cuando fue elegido secretario general era cambiar el partido, y lo está cumpliendo: "Ya estamos cambiando el PSOE", ha dicho, al tiempo que ha abogado por un PSOE "limpio, abierto y ganador".

Sin hacer una mención expresa a la crisis abierta en el PSM por el cese de Tomás Gómez, Sánchez ha advertido de que el PSOE debe afrontar todas las elecciones "con el ánimo de ganar" porque es un partido "de ganadores".

"Yo no me voy a conformar con menos", ha subrayado el líder del PSOE, que ha emplazado a todos los "socialistas de corazón", tengan o no tengan carné, a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y después los comicios generales.

Tras indicar que los socialistas son la "izquierda renovadora", ha considerado que se está ante "nuevos tiempos", por lo que la ciudadanía quiere "otra política, menos hablar y más hacer". "Dónde quedó la promesa de Mariano Rajoy de no tocar las pensiones", ha cuestionado.

Asimismo, ha calificado al presidente del Gobierno de ser "un fraude" y le ha pedido, en referencia a los casos de corrupción, "menos tapar y más limpiar". "Nosotros limpiamos mientras ellos tapan", ha añadido. Además, ha subrayado que los socialistas están orgullosos de sus ideas y representan el partido "más transparente" frente a un PP al que para conocer sus cuentas hay que "recurrir a Bárcenas".



Tras acusar al Ejecutivo central de "hundir a la clase media trabajadora", ha considerado que al actual PSOE le toca "construir la España que devuelva la esperanza". "Nuestro país no soporta más divisiones", ha añadido.

Por otro lado, ha considerado que es hora de hablar de "principios y ética en la política" y ha acusado a la derecha de "rescatar el sistema financiero" mientras "permite" los desahucios. "España sin desahucios", ha añadido.

Además, ha reiterado que derogará la reforma laboral en cuanto alcance la Presidencia del Gobierno y ha manifestado que "luchará contra cualquier tipo de explotación". "Si se queda Rajoy se quedan sus recortes, su privatización de la Sanidad. Si se queda la derecha no habrá una recuperación justa", ha vaticinado.