Pedro Sánchez compara el 'brexit' con el independentismo catalán: "Son proyectos basados en mentiras"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compara el 'brexit' con el movimiento independentista en Cataluña y considera que ambos son "proyectos políticos basados en mentiras" que abocan a la sociedad a "callejones sin salida".

En una entrevista concedida a varios periódicos extranjeros, entre ellos el británico 'The Guardian', el líder socialista traza paralelismos entre los argumentos esgrimidos tanto por los partidarios en el Reino Unido de romper con el bloque comunitario, como con los empleados por los independentistas catalanes en España.

Según el dirigente socialista, "las técnicas del movimiento independentista catalán son muy similares a las que han usado (Nigel) Farage y otros líderes ultraconservadores que han defendido el 'brexit". "Dicen 'Europa nos está robando', o 'España nos está robando' (...) Al final -indica-, creo que involucrarse en campañas o proyectos políticos basados en mentiras lleva, eventualmente, a las sociedades a un callejón sin salida y eso es realmente difícil de gestionar".

Con relación al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, Sánchez cree que de él se deben extraer lecciones y reflexiona sobre cómo las diferencias internas de un partido pueden convertirse en "un problema global". El "brexit", a su juicio, nunca debería haberse planteado como un asunto binario: "No se trata de 'Me marcho o me quedo'. Quizá la pregunta (del referendo de 2016) debería haber sido: "¿Quiere quedarse en una Europa mejor?, porque sin duda hay muchas cosas que es necesario cambiar en Europa".

El líder socialista español confía en que los políticos británicos actúen de manera responsable a fin de evitar un 'brexit' duro. "La posibilidad de un 'brexit' ordenado continúa existiendo y ése es el llamamiento que le hago a los diputados británicos", remarca.

En este sentido, asegura que mantiene con la primera ministra, Theresa May, una "relación estrecha" y que están determinados a proteger los derechos de los españoles que residen en el Reino Unido y de los británicos que viven en España.

En la entrevista, el presidente alude al panorama político español, a menos de cuatro semanas para las elecciones, y expresa su temor a que el partido ultraderechista Vox esté "radicalizando y encendiendo el discurso del PP y de Ciudadanos". Además de reprocharles que pacten con la ultraderecha, muestra su intención de que el PSOE gobierne en solitario aunque sin descartar que puedan tener que recurrir a alianzas: "Hablaré con todos los partidos políticos pero siempre dentro de los límites de la Constitución y de lo que es legal", concluye.