Pedro Sánchez compara a Abascal con Groucho Marx: "Buscar problemas, hacer un diagnóstico falso y aplicar remedios equivocados".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido responder al candidato Santiago Abascal, interviniendo en el debate de la moción de censura, aunque ha comenzado anunciando que "por mucho que provoque no vamos a entrar en esas provocaciones". Recuerda que en el sistema español este procedimiento constitucional es constructiva, lo contrario que Vox, que "no ha venido pensando en obtener la confianza de la cámara, no va más allá del insulto y la descalificación". Rectifica, dice que sí ha hecho una, "cómo tienen que venir vestidos los diputados: dirá que Vox no es fascismo, es estilismo".

Para Sánchez solo han pretendido "convertir el hemiciclo en un gran plató, con un despliegue de propaganda que no beneficia a España porque quiere sembrar el odio y dispersar la atención de lo importante, la pandemia. Y cita a Groucho Marx, pero poniéndolo como una expresión de la mala política que representaría Abascal: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados".