Pedro Sánchez busca el voto de los dos millones de indecisos que le pueden dar la mayoría

"Hay todavía un núcleo de personas que no sabe qué va a hacer, es importante que vaya a votar, hay que empatizar con ellos, están cansados, tienen dudas de si su voto va a valer para desbloquear". A ellos les dice que "si no queremos ir a votar hasta dentro de cuatro años hay que fortalecer la única opción de gobierno que es la del PSOE". Sobre PP y Ciudadanos critica que "su proyecto político dura dos semanas, solo es frenar a los socialistas". Relaciona sus intenciones con las de los independentistas: "El objetivo del independentismo es que haya un gobierno débil, el de la oposición, las tres siglas,un gobierno débil del PSOE".

Y críticas también a Podemos, "lo exótico es lo que ocurre a la pretendida izquierda de los socialistas, que llevan cuatro años votando en contra del PSOE". Y completa el argumento llamando a movilizarse para responder a los dos desafíos políticos: el bloqueo y garantizar una mayoría de gobierno fuerte. Recuerda que a Casado y a Rivera les dijo que entiende que plateen algunas cuestiones para la abstención, "sé que las cosas no son gratis, dígame qué necesitan para empezar a negociar y no me apoyen, pero faciliten la formación de un gobierno y evitar nuevas elecciones". A la derecha la acusa de dejarse colonizar por el discurso de la ultraderecha, un sector que "comparte modelo y sociedad con el independentismo más radical, que busca solo una Cataluña, replicando el mismo modelo de sociedad que la ultraderecha para España.

Economía e impuestos

"Hemos reconocido el enfriamiento de la economía, España no es un autarquía, nos afecta la marcha de Alemania, el posible atropello arancelario de Estados Unidos. Seamos conscientes de que no podemos caer en falsas complacencias, pero tampoco en el alarmismo".

"La Comunidad de Madrid hace dumping fiscal"

Sánchez, ha afirmado que su intención es armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar así con el 'dumping fiscal' que, por ejemplo, existe en la Comunidad de Madrid. Señala que "las grandes corporaciones pagan por debajo del 10 %, planteamos un mínimo del 15 %, y no tocar el IRPF, sobre todo a los trabajadores y la clase media". Y ve muy importante luchar contra el fraude, acabar con la elusión fiscal de los grandes patrimonios y las grandes empresas, y desarrollar los impuestos verdes, como por ejemplo por los plásticos o la contaminación. Otro problema que plantea es la desploblación, pero lo conecta con una acusación a la Comunidad de Madrid: "Lo que te dicen -otros presidentes- es que hay un dumping fiscal que esta produciendo Madrid, un agujero que está haciendo que las grandes empresas se localicen en Madrid y no en otros territorios".