Pedro Sánchez asegura que el debate de financiación "no es entre territorios, sino entre modelos"

Por primera vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta a las discrepancias directas y abiertas de un Comité Federal del PSOE. Sánchez ha asegurado ante sus compañeros que "el verdadero debate" sobre financiación autonómica "no es entre territorios, sino entre modelos".

"Nuestro modelo es otro. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuevas transferencias competenciales, a reconocer singularidades, a permitir que todas las comunidades que lo deseen recauden y gestionen más gravámenes, algo coherente con nuestro Estado federal que llamamos autonómico", ha dicho durante su intervención.

Sánchez ha añadido que este modelo de financiación que ha defendido va en línea de lo que ya "hacen con éxito países como Alemania y Canadá". "Estamos dispuestos a hacerlo porque si se diseña bien esta nueva etapa autonómica, nos puede ayudar a crear un sistema de financiación más justo que reduzca las diferencias territoriales, que garantice la suficiencia del gasto público y que exija la corresponsabilidad con los gobiernos autonómicos", ha apuntado.

Con su propuesta, el presidente del Gobierno cree que "todas las comunidades del país van a recibir más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP de Mariano Rajoy" duplicando los recursos del fondo de compensación interterritorial. En esta línea, Sánchez ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber reclamado en la reunión con sus barones celebrada una inyección inmediata de 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

"Qué mayor singularidad que los gobiernos de las comunidades autónomas, según llega el dinero del Estado, lo derivan con sus regalos fiscales al bolsillo de arriba, de quienes más tienen", ha señalado. Asimismo, ha pedido a todos los presidentes autonómicos del PP que dialoguen con el Gobierno, intercambien propuestas, construyan juntos y pacten. "Nuestra mano está tendida, así lo podrán comprobar los presidentes autonómicos con los que me reuniré en Moncloa", ha comentado.

Asimismo, ha insistido en que el proyecto de la derecha es el de "los recortes, las desigualdades y las privatizaciones", poniendo como ejemplo casos de Andalucía, la Comunidad de Madrid, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Reelección como secretario general del PSOE

Pedro Sánchez no ha querido concluir su intervención durante el Comité de su partido sin anunciar que se presentará a la reelección como secretario general del PSOE. "Lo hago porque tengo un proyecto de futuro para España y quiero compartirlo con los militantes porque tengo ganas y la ambición de llevarlo a cabo. Quiero que los socialistas nos unamos para darle a España una ilusión", ha dicho.

"Reivindico el optimismo. Sí, creo que son malos tiempos para las agonías, hay muchas en política", ha añadido.

Page expresa su preocupación

Tras el Comité Federal del PSOE, los líderes territoriales del PSOE han expresado su opinión sobre la financiación singular. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de ellos. Page ha expresado su "enorme preocupación" ante el pacto con ERC y ha afirmado que quiere conocer el contenido de un acuerdo que supone "el cupón independentista".

"Yo todavía no he visto un documento firmado, y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto... Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé lo que refleja, lo que dice Esquerra", ha afirmado.

Apoyos a la financiación singular

Otros líderes territoriales han apoyado la financiación singular para Cataluña al considerar que favorecerá al resto de comunidades. Es el caso de los líderes socialistas de País Vasco, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia.

Los dirigentes de estas federaciones han mostrado su postura favorable. El más claro ha sido el secretario general del PSOE de Murcia, Pepe Vélez, para quien el planteamiento para Cataluña es "perfecto". “Era necesario, había que hacerlo y ha habido un presidente y un Gobierno valiente que ha hecho lo mejor para Cataluña y para toda España", ha afirmado.

El vicelehendakari segundo y miembro de la directiva del PSE, Mikel Torres, también ha respaldado la propuesta. Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y líder del PSOE en Baleares, ha señalado que la estrategia de su partido y del Gobierno con Cataluña "es absolutamente acertada".

