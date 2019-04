Pedro Sánchez traslada a Pablo Iglesias su malestar por pedir "puestos"

Los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, han conversado esta noche y han acordado continuar hablando sobre la posibilidad de un cambio progresista, aunque el socialista ha insistido en la necesidad de hablar antes de la políticas que de los puestos.

Durante una conversación cordial, de unos 20 minutos, según han confirmado ambas formaciones, Sánchez ha mostrado a Iglesias su desagrado por la forma en la que Podemos expresó su propuesta de Gobierno el pasado viernes, y ha insistido en la necesidad de respetar los tiempos.

Iglesias ha considerado que por encima de todo lo importante es que haya un Gobierno de progreso y ambos se han emplazado a seguir hablando esta semana.

Poco antes de esta conversación, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había asegurado en su cuenta de Twitter que intentó contactar con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y no lo consiguió.

Pedro Sánchez había emplazado a Pablo Iglesias a hablar este mismo fin de semana de su oferta de gobierno después de reconocer que ni los votantes del PSOE ni de Podemos comprenderían que ambos líderes "no se entendieran".

En un mensaje publicado en su perfil personal de la red social poco después las ocho de la tarde, Sánchez aseguró: "He intentado contactar con @Pablo_Iglesias pero no ha sido posible. Hablaremos en los próximos días de políticas progresistas, no de sillones".

Poco antes, Pablo Iglesias publicó un artículo de opinión en el que Pablo Iglesias apeló a Pedro Sánchez para que le llame. El líder de Podemos publicó un mensaje también en Twitter tras conversar con Sánchez.