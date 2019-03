Patxi López: "Se ha logrado la paz y la libertad"

López ha realizado una declaración en Nueva York, donde se encuentra de viaje oficial, en la que afirma que convoca un Consejo de Gobierno extraordinario para este viernes y anuncia que abordará la nueva situación con los diferentes partidos.

En su primera intervención tras conocer la decisión de ETA, ha señalado que se ha conseguido "conquistar la paz y la libertad" gracias a la "resistencia de miles de ciudadanos que se han negado a renunciar a su propia libertad; a la firmeza del Estado de Derecho; a la acción judicial y policial y a la tolerancia cero frente a las posiciones totalitarias justificadoras de la violencia".



"La sociedad vasca ha sufrido, acumulando dolor; ha resistido apretando los dientes, pero nunca se ha resignado y se ha levantado y luchado para conseguir su sueño de libertad. Y hoy el sueño se ha cumplido", ha añadido.



"Acaba la pesadilla terrorista"

A su juicio, el comunicado de ETA es la evidencia de que "la libertad y la democracia se han impuesto a la barbarie y al totalitarismo". "Que hemos acabado con la pesadilla terrorista en Euskadi y que nunca más vamos a sufrir su amenaza sobre la libertad de la ciudadanía", ha asegurado.



El lehendakari ha indicado que ETA confirma su "derrota" porque llega a su final "sin haber conseguido ninguno de sus objetivos". En su opinión, la democracia y el Estado de Derecho "han ganado, y todo el daño y el sufrimiento causados no les ha servido para nada".



"Los que han apoyado la violencia y los que la han consentido no van a confundirnos: no nos han hecho un regalo. Al revés, nos han robado 30 años de libertad y convivencia. Y si hemos conseguido acabar con el terrorismo, no ha sido gracias a ellos, sino a pesar de ellos", ha manifestado.



El lehendakari ha asegurado que "nada les debíamos, nada les debemos y nada vamos a pagarles" porque "ya hemos pagado un alto precio".



Asimismo, ha querido recordar a todas las víctimas del terrorismo y proclamar que su memoria será "una referencia permanente" en la construcción de "un futuro compartido".

El lehendakari ha aprovechado su declaración para dar las gracias, "de una en una, a todas las personas que a lo largo de estos años han sostenido la democracia en Euskadi, a los que han llorado de impotencia, a los que no han sucumbido a la desesperanza y han seguido defendiendo la libertad".



Asimismo, también ha agradecido la labor de las diferentes policías, y en especial, ha mostrado, en nombre de todos los vascos, su reconocimiento a la Ertzaintza porque "ellos han sido y seguirán siendo los guardianes de nuestra libertad".