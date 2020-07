Patxi López rechaza la oferta de Pedro Sánchez para evitar la "división suicida" del PSOE

El aspirante a las primarias del PSOE Patxi López ha rechazado este viernes la oferta del exsecretario general Pedro Sánchez para incorporarse a su candidatura y ha pedido a sus seguidores que no desistan y "sigan enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida".

En una rueda de prensa celebrada después de que haya concluido la verificación de avales a las tres candidaturas que concurren al proceso de primarias en el PSOE, López se ha referido varias veces, y en duros términos, al enfrentamiento interno sufrido por el partido durante el proceso de primarias.

"No me voy a retirar porque no puedo dejar abandonados a los militantes de la unidad"

"No me voy a retirar porque no puedo dejar abandonados a los militantes de la unidad", ha subrayado el ya candidato, quien ha pedido a los militantes que le han avalado que sigan "enarbolando la bandera blanca para evitar la batalla de la división suicida". También ha aclarado Patxi López que no va a hacer "apaños" ni "pactos oscuros" sino defender "hasta el final" los principios que le impulsaron a presentarse.

Patxi López ha informado de que ha hablado con Sánchez cuatro horas después de que éste hiciera público su ofrecimiento de acudir juntos a las primarias y ha señalado que no le ha parecido la forma más correcta que ese diálogo fuera después de comunicar públicamente sus intenciones.