Patxi López denuncia las "delirantes" declaraciones de Ayuso: "No es buena persona"

Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, ha cargado con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus últimas declaraciones. Las califica de "delirantes". López además considera que Ayuso "no es buena persona". La presidenta madrileña había comentado en una entrevista que "la quieren destruir": "Cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo. Me quieren destruir".

Ayuso arremetió contra el PSOE madrileño y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid acusó al PSOE-M de hacer un Congreso "del odio". Denunció que centran sus esfuerzos en su "destrucción personal". Además, apuntó directamente a Moncloa por la "desaparición" en su móvil de mensajes que intercambió con Sánchez durante la pandemia. Patxi López dice que con sus palabras, Díaz Ayuso demuestra que "no es que no sea una buena política", sino que "no es una buena persona".

López dice que Isabel Díaz Ayuso busca "desviar la atención de otros asuntos", en alusión a la causa en la que está siendo investigado el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. "Miente descaradamente con el objetivo de convertir el adversario político en el enemigo a batir", alega Patxi López.

Ayuso sugiere ser victima de espionaje telefónico tras desparecer de su móvil conversaciones con Sánchez

Isabel Díaz Ayuso, dijo que han desaparecido de su teléfono móvil conversaciones "poco importantes" que había mantenido con Pedro Sánchez durante la pandemia. Aseguraba que tenía "tres o cuatro conversaciones" con Sánchez "que han desaparecido" y se ha preguntado "qué no estarán utilizando" desde el Ejecutivo para que ella ya no tenga esos chats en su móvil.

Al ser preguntada por si está denunciado un espionaje de su teléfono, comentó: "No sé si del mío o de mucha gente que tenía un chat con él ", pero ha recalcado que sus mensajes con él "han desaparecido" y en su contacto "ahora aparece uno sin avatar".

