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Participación Elecciones Castilla y León 2026: ¿por qué es importante y cuándo se conoce?

En una jornada que se prevé ajustada, no solo importará cuántos votan, sino quiénes lo hacen y en qué momento del día se concentra la participación.

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Participación Elecciones Castilla y León 2026: ¿por qué es importante y cuándo se conoce?Antena 3 Noticias

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Paula Hidalgo
Publicado:

A escasas horas horas de que se conozcan los resultados de las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026, hay un factor que es determinante este domingo 15 de marzo. Se trata de la participación, que no sólo marca el clima político de la jornada, sino que puede ser algo decisivo en el reparto de escaños.

Los primeros datos oficiales de participación se conocen a las 11:00 horas. Más tarde, a las 14:00 horas se actualiza la cifra, y la última actualización de la participación será alas 18:15 horas.

Estas cifras permiten analizar el nivel de movilización con elecciones anteriores y anticipar posibles resultados, aunque estos no se conocerán definitivamente hasta el final del escrutinio. Tampoco se conocerá la participación total hasta que no cierren los colegios electorales a las 22:00 horas, junto con el inicio del recuento de votos.

Participaciones anteriores

Es la segunda vez en que el presidente de la Junta de Castilla y León convoca elecciones anticipadas. La primera ocasión fue en las anteriores elecciones de 2022, donde hubo una participación del 58,75%, un 7% menos que en 2019, donde el 66,79% de los ciudadanos castellanoleoneses acudieron a las urnas.

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