Pablo Casado acusa a Sánchez de "chulería" y compara su plan económico con "intentar vender una pizza recalentada 8 veces"

Pablo Casado ha acusado de "chulería" a Pedro Sánchez en una dura réplica a la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión del estado de alarma por la pandemia del coronavirus que finaliza el próximo 9 de mayo si no hay novedad.

El líder de la oposición ha exigido a Sánchez "respeto" por la Cámara frente a una actitud de "chulería de un gobierno insensible, incompetente" que divide a España.

Casado, sin hacer uso de papeles reprobó a Sánchez la actitud "chulesca" y napoleónica de gobernar vía decreto leyes y sin acuerdos con los demás partidos. "No le ha dado la gana legislar porque prefiere gobernar como Napoleón, en el real decreto".

"¿Quién se cree que es? 12 comparecencias aguantando su chulería", dijo con dureza Casado a Sánchez para proseguir sobre los fondos europeos en los que basa Sánchez su plan de recuperación y espetar al presidente del Gobierno: "Deje de tomarnos el pelo" por no detallar si quiera las "reformas" que le reclama Bruselas para poder recibir los 140.000 millones, todo por el "rédito electoral".

"Usted se va pareciendo cada vez más a Pedro y el lobo anuncia 8 veces lo mismo: 'va venir, va venir y el lobo no viene' y además no dice cómo va a venir porque esto es como intentar vender una pizza recalentada 8 veces. Sin decir sus ingredientes y sin decir cuánto cuesta, y ya no cuela, Señor Sánchez", ha dicho Casado.