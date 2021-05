María Jesús Montero, sobre los indultos a los presos del procés: "Cuando tengamos la documentación adoptaremos la decisión"

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado hoy en rueda de prensa sobre el indulto a los presos del 'procés'. "En el proceso de los indultos el Gobierno tiene poco que añadir a lo que viene trasladando en los días previos y que por tanto, cuando tengamos la documentación pertinente adoptaremos la decisión".

Esperar a los informes

"Lo que el Gobierno sí cree, y lo que lleva impulsando es la necesidad de volver a retomar la agenda del reencuentro con Cataluña, básicamente a través de la mesa del diálogo que se puso en marcha y que quedó interrumpida con motivo de la pandemia" ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, sobre el indulto a los presos del 'procés'.

Para Montero hay que "mirar al futuro. Se trata de ver cuáles son los elementos que pueden permitir el que se estrechen esos lazos afectivos entre Cataluña y España y también entre los catalanes, al interior de la propia comunidad autónoma. Y por tanto, en esa dirección, el instrumento es la mesa de diálogo y los indultos van por otro lado, en la aplicación estricta de la legalidad vigente".

"Nuestra mano tendida. Hay que estrechar los lazos entre Cataluña y España. El Gobierno siempre ha manifestado su participación en la mesa. Insisto, cuando el Gobierno pueda ver los informes de los tribunales correspondientes, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo adoptará la decisión y la trasladará con absoluta transparencia para que todo el mundo la conozca" ha afirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero,

Sobre la reforma del CGPJ

"El PP ha dicho que no va a renovar el CGPJ. Este Gobierno lo que quiere aplicar es la misma norma. Lo que antes le parecía bien al PP ahora le sirve de excusa. Se lo pueden preguntar al PP porque consideran que la no renovación es la mejor de las opciones posibles. No se puede chantajear el cumplimiento de la Constitución" ha calificado María Jesús Montero, ministra portavoz, sobre la postura del principal partido de la oposición. "La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren. Que cumplan con la ley. No hay excusas".