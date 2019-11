Pablo Casado a Pedro Sánchez durante el debate electoral: "Usted es el bloqueo personificado"

Pablo Casado y Pedro Sánchez han protagonizado un duro enfrentamiento en el debate electoral con motivo de las elecciones generales 2019. El líder del Partido Popular ha preguntado a Pedro Sánchez si va a pactar con los independentistas. "¿Va a pactar con los independentistas?¿cierra la puerta a pactar con Torra, Junqueras y Otegui?".

Casado ha manifestado que si Sánchez dice a los catalanes que no va a pactar con Torra "dormirán tranquilos", en caso de no hacerlo "se desacredita como candidato".

"Si usted dice ahora mismo a los españoles que no va a pactar con Torra, dormirán tranquilos. ahora si yo fuera catalán y yo veo a un presidente en funciones que en un debate de este nivel no dice que cierra la puerta pactar con los supremacistas, usted se desacredita como candidato a la presidencia", ha apuntado.

Sánchez ha asegurado que nos encontramos en una repetición electoral porque el PP y Ciudadanos "votaron en contra" de un gobierno progresista liderado por el PSOE. En este sentido, Sánchez ha apuntado que el si no querían apoyarlo simplemente se abstuvieran. Casado le ha contestado que cómo puede decir eso si "dimitió como secretario del PSOE por el no es no". En este sentido, ha aseverado que Sánchez es el "bloqueo personificado".