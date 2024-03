Noticias de hoy, viernes 22 de marzo de 2024

Jornada marcada por la candidatura de Puigdemont a las elecciones catalanas, las novedades de Dani Alves y la petición de alto el fuego en Gaza, entre las noticias más destacadas de hoy, jueves 21 de marzo de 2024.

Puigdemont, candidato a las elecciones catalanas

Carles Puigdemont ha anunciado su candidatura a las elecciones catalanas: "Soy miembro Parlamento Europeo y mostré mi interés de presentarme de nuevo, pero en cuestión de Cataluña no soy inconformista... no me resigno después del exilio, ahora que tenemos la oportunidad no tendría sentido renunciar por cuestiones personales, así que me presento a las elecciones catalanas", ha señalado el expresidente de la Generalitat en su comparecencia desde Elna.

Alves sigue en la cárcel

Dani Alves ha vuelto a dormir en prisión porque sigue sin reunir el millón de euros de la fianza. El padre de Neymar asegura que no le prestarán el dinero. Este viernes tiene hasta las 14:00 horas para acreditar ese dinero. Si no es así, pasará el fin de semana en la cárcel.

Petición de alto el fuego en Gaza

Máxima presión internacional sobre Israel. La Unión Europea ha pedido por primera vez un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos ha presentado una resolución que se votará este jueves. Tras haber bloqueado otras iniciativas, por primera vez, apuesta por un llamamiento a un alto el fuego inmediato y sostenido.

