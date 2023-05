Noticias de hoy, sábado 13 de mayo de 2023

La coronación de Carlos III, entre las noticias más destacadas de este sábado, 6 de mayo de 2023.

Ley para el olvido oncológico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho el anuncio en un acto que esta mañana ha mantenido en Sevilla con asociaciones de lucha contra el cáncer que llevan tiempo precisamente reclamando este "derecho al olvido oncológico". Les ha trasladado el compromiso del Ejecutivo de que las medidas estén en vigor en el mes de junio. Esta nueva ley pretende beneficiar todas las personas que hayan finalizado un tratamiento oncológico cinco años antes de la fecha de suscripción del contrato, sin recaída posterior. Evitando que les impongan cualquier tipo de clausula gravosa o que les impida contratar productos o servicios como seguros de salud, créditos o hipotecas.

Feijóo replica a Sánchez sobre Bildu

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decirle que lo indecente no es que EH Bildu lleve etarras y condenados por asesinato en sus listas, sino que es que el PSOE pacte y gobierne con ellos. Así se ha referido en un mitin en Getafe junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al aspirante del PP a la alcaldía de la localidad, Antonio José Mesa. "No hombre no, de Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos, eso es lo indecente", ha afirmado Feijóo.

¿Estamos en el inicio de un cambio de tendencia en el tiempo?

Hay un refrán que dice: "Cuando marzo mayea, marzo mayea". Este año tuvimos altas temperaturas en marzo, propias del final de la primavera, y ahora volvemos atrás y las que tenemos hoy viernes en algunas zonas de España son más propias de los inicios de la primera, con nevadas incluso que vuelven a caer en las montañas del norte. No es raro que nieve en mayo, desde luego, pero es noticia que lo haga después de un mes con un calor inusual para estas fechas. La pregunta ahora es si esto es algo transitorio y volveremos de nuevo al calor o si estamos en el inicio de un cambio de tendencia en el tiempo. Y la respuesta, viendo las previsiones a medio largo plazo, apuntan más bien a lo segundo: este tiempo de marzo viene para quedarse.