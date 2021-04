Noticias de España hoy viernes 30 de abril de 2021

Continúa la búsqueda de las niñas desaparecidas junto a su padre en Tenerife, que un juzgado ya investiga como presunto secuestro. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Se buscan a dos niñas y su padre desaparecidos en Tenerife

En Tenerife, continúa la búsqueda de este hombre y sus dos hijas de 1 y 6 años. Tenía que haberlas entregado a su madre hace tres días, pero no lo hizo. Antes de desaparecer hizo una llamada a su ex mujer en la que le aseguraba que no volvería a ver a las niñas.

Hoy llegan los cuerpos de los periodistas asesinados en Burkina Faso

A las nueve de la mañana está prevista la llegada de los cuerpos de David Beriáin y Roberto Fraile a la base de Torrejón. Exteriores ha pedido a Burkina Fasso que busque a los culpables de los asesinatos. El país africano cree que fue un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda.

Se alcanzan los 150 millones de contagios en el mundo

India es el epicentro de la pandemia. En España, la próxima medianoche empezará la cuarentena para los que lleguen desde ese país. También hoy los vacunados con Astrazeneca esperan la decisión sobre la segunda dosis.

El rescate de tres migrantes del cayuco en el que fallecieron 24

Son imágenes inéditas. Muestran el momento en el que un helicóptero del ejército español alcanza el cayuco de Tenerife para rescatar a las personas que se encuentran a bordo. Llevaban a la deriva 22 días. Han conseguido salvar a tres inmigrantes. 24 han fallecido y 32 están desaparecidos. Enseguida les damos todos los detalles de este rescate.