Manuela Carmena, sobre Pablo Iglesias: "No es mi socio"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no es su "socio" y que no tiene "ninguna sociedad con nadie", aunque ha destacado que es un "gran político" a quien tiene estima.

Carmena ha contestado así en un desayuno informativo en el hotel Ritz de Madrid, preguntada sobre si ve a su "socio" Iglesias como presidente del Gobierno. "No es mi socio", ha señalado la regidora, que ha añadido que Iglesias es un "buen amigo" y alguien a quien estima.

Al finalizar el acto, ha matizado que el secretario general de Podemos le parece "una persona estupenda", con quien ha hablado por teléfono en varias ocasiones, pero que no tienen una relación de amistad. "He hablado varias veces con él, pero lo que se dice amistad, de salir y de contarte cosas, no", ha comentado.

La alcaldesa de Madrid ha dicho además que la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y el diputado de Podemos Íñigo Errejón pueden ser unos "buenísimos candidatos" al Consistorio madrileño y a la Comunidad. "No me voy a volver a presentar, eso esta claro", ha señalado la alcaldesa, al tiempo que ha comentado que el modelo de Ahora Madrid es correcto, pero "hay que profundizar en él y mejorarlo".

Para la alcaldesa la política municipal es diferente a la nacional, ya que el equipo se constituye con la "elección" de sus integrantes. En esta línea, ha considerado que "el nuevo frente de ciudadanos" de Ahora Madrid que sustituya a su Gobierno, debería plantear unas primarias y que se articule en forma de "equipos".

Carmena ha ofrecido este desayuno informativo una semana después de la destitución de la delegada Celia Mayer, que la llevará -ha dicho- a remodelar su equipo de Gobierno para que el área de Cultura la dirijan dos ediles, además de cambiar también algunos distritos.

La alcaldesa ha reconocido y hecho suyos los errores de su equipo en materia de Cultura y se ha esmerado en poner en valor a su "compañera" Celia Mayer, de quien ha destacado su inteligencia y bondad. Y lo ha hecho en presencia de muchos de sus concejales, algunos de ellos molestos por la destitución de la edil el pasado miércoles en una decisión que la alcaldesa ha reivindicado como propia y que está basada -ha dicho- en el conocimiento adquirido en los meses en que ella misma gestionó Cultura por la baja de maternidad de Mayer.

En lugar de responsabilizar a Celia Mayer de los errores en ese departamento, la alcaldesa de Madrid ha rescatado a la figura de Santiago Eraso -exdirector general de Contenidos y Espacios Culturales de Madrid Destino- que se marchó del Ayuntamiento en septiembre del año pasado "por motivos personales".

Al desayuno informativo han acudido el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón; el secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, y el de la ciudad, Jesús Montero, además de diputados en la Asamblea y concejales en el Ayuntamiento. También han asistido los portavoces en la Asamblea de Madrid Lorena Ruiz-Huertas (Podemos) y Ángel Gabilondo (PSOE) y las del Ayuntamiento Esperanza Aguirre (PP), Purificación Causapié (PSOE) y Begoña Villacís (Cs), además de la de Ahora Madrid, Rita Maestre.