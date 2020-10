Navarra marca su peor registro de contagios por coronavirus de toda la pandemia con más de 600 positivos

Los contagios de coronavirus en Navarra marcan un nuevo máximo en lo que llevamos de pandemia de la COVID-19 con más de 600 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

En los últimos días, el número de casos de coronavirus se estaba situando por encima de 400, hasta llegar a un máximo de 463 el viernes. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha avanzado que este lunes el dato de contagios se situará por encima de 600. "Los datos son malos, parece que hoy tenemos los peores datos de todos los días de la pandemia, por encima de 600, así que esto nos ratifica que las medidas que tomamos ayer había que tomarlas", ha asegurado.

Navarra ha limitado las reuniones sociales a seis personas, la reducción de aforo en espacios cerrados al 30 ó 40% según la actividad y a decretar como horario de cierre límite las 22.00 horas. La jefa del Ejecutivo navarro ha explicado que no se han planteado "el cierre de Navarra".

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que "si tuviéramos que tomar medidas más restrictivas, desde luego no nos temblaría la mano en hacerlo" y, sobre la posibilidad de pedir el estado de alarma para Navarra, ha explicado que "por ahora no sé exactamente qué nos cubriría el estado de alarma que no hayamos hecho hasta ahora, porque todo lo que tiene que ver con confinamientos perimetrales, todas las ordenes forales, todos los decretos que hemos ido haciendo, han sido ratificados por los jueces". Chivite ha señalado que "quizá el estado de alarma es más para cuestión de confinamiento en los domicilios y creo que esa medida es lo último de lo último que se tendría que tomar".