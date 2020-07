Múgica: "A los hijos de las víctimas se nos ha equiparado con los asesinos"

Ruben Múgica, hijo de Fernando Múgica,asesinado por ETA en 1996 ha mostrado su "indignación" con la Conferencia de Paz de San Sebastián protagonizada por mediadires internacionales. "Una conferencia llamada pomposamente de paz me parece ofensivo. Ayer se perpetró uno de los ataques más virulentos que ha sufrido la democracia española desde el franquismo, la gente venida de fuera le dice a España como tiene que llevar su democracia", comenta Múgica.



Además el hijo de Fernando Múgica asegura: "La conferencia se ha llevado a cabo al amparo de la palabra paz que en Euskadi no significa nada porque aquí nunca ha habido una guerra". "Lo que aquí ha habido ha sido una persecución tramada y perpetrada por una organizacion nazi, racista toralitaria y violenta", espeta.



Para Múgica los responsables de que se llevara a cabo la conferencia han sido los autores del nacionalismo vasco. "Es inadmisible que gente que no sabe ni donde está Euskadi venga aquí a dar directrices",comentó el hijo del miembro histórico del PSOE vasco asesinado por ETA.



Además, Rubén Múgica considera que el PSOE ha colaborado con la iniciativa de la Conferencia de Paz. Múgica ha recordado otros actos del PSOE como cuando "el presidente del Gobierno empezó a llamar a Otegui en 1995 hombre de paz", o "cuando el Gobierno fraguó tratos de favor a presos políticos", o "cuando el Gobierno empezó a decir que las víctimas del terrorismo eran rencorosas y vengativas", según Múgica todos esos hechos han ido fraguando una idea del conflicto terrotista errónea cuya máxima expresión ha sido la Conferencia de Paz donostiarra.



"A los hijos de los asesinados se nos ha equiparado con los asesinos, esto es ofensivo e intolerable. No basta con detener a los criminales es que estos deben ser derrotados en todos los ámbitos porque no solo tienen pistolas como es el caso de Sortu o Bildu. El Gobierno ha renunciado a derrotar a la banda para conseguir votos y al final les ha terminado dando un balón de oxígeno" comenta Múgica.