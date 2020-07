La muerte de Alpha Pam, próxima denuncia de IU en el Congreso

Izquierda Unida en Baleares (EU) llevará al Congreso de los Diputados el caso de Alpha Pam, un joven senegalés que falleció por tuberculosis y no disponía de tarjeta sanitaria, condicionando su posterior asistencia sanitaria recibida en el hospital de Inca (Mallorca).

Muerte "política"

Alpha Pam vivía desde hace varios años en la localidad mallorquina de Can Picafort y murió el 21 de abril como consecuencia de una tuberculosis que supuestamente no fue tratada. Según explica en un comunicado EU, la formación pedirá la interpelación de la ministra de Sanidad, Ana Mato, porque considera que es la responsable última "por haber aprobado la normativa que se ha impuesto a las comunidades autónomas, que son las que gestionan la sanidad pública".

Denuncia IU

En opinión de Esquerra Unida, los gobiernos nacional y autonómico deben "rectificar y reconocer" que la decisión de eliminar la atención sanitaria a las personas inmigrantes que no tengan en regla toda la documentación debe ser suprimida de forma inmediata. Para EU, la muerte de este inmigrante sin tarjeta sanitaria "debe hacer reflexionar sobre la crueldad de estas medidas y provocar las respuestas correspondientes". Exige además "una investigación exhaustiva y la asunción de las responsabilidades políticas correspondientes" de forma independientes a las penales que puedan existir.

Cambio en la ley

El PSOE de Baleares ha anunciado hoy que pedirá explicaciones en el Parlament balear al conseller de Salud, Martí Sansaloni, por la muerte del ciudadano senegalés. El diputado y portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las islas, Vicenç Thomàs, ha calificado "de muy grave" la muerte del inmigrante y ha afirmado que su partido presentará una proposición no de ley que se tramitará en la cámara balear con carácter de urgencia para abordar este caso. Además, la coalición econacionalista MÉS anunció ayer que presentará una demanda penal por denegación de auxilio al ahora fallecido, ya que, según detalló, al acudir al hospital de Inca no se le realizaron las pruebas pertinentes porque no tenía la tarjeta sanitaria. No obstante, la portavoz del Govern balear, Nuria Riera, aseguró ayer que el joven fue diagnosticado por la sanidad pública, pero "no siguió los tratamientos" que se le recetaron ni volvió a pedir asistencia cuando se agravó su estado.