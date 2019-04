Muchos catalanes tienen razones por las que no han acudido a votar

Para muchos catalanes este 9-N es un domingo como otro cualquiera y no han alterado su rutina. Lo vemos en bares, cafeterías y también en las calles. Cuando preguntamos porqué no votan, nos dan diferentes motivos para no acudir a las urnas: "La gente que va a votar es la que va a votar que sí; los del no, no vamos a votar"·. "Yo iría a votar si esta votación sirviese para algo".

Otros muchos aseguran que se sienten excluidos de este proceso. Antonio viene de comprar el diario y tiene muy claro que no quiere votar. "Es una pantomima. No sirve para nada". Un pensamiento que otros comparten. "Es una farsa, una estafa y es ilegal". Es la otra cara de un proceso del que muchos no quieren formar parte.