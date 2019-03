El movimiento 'indignado' español cumple seis meses

El 15-M no nació el 15-M, la indignación se fue forjando mucho antes. Políticos corruptos, mercados asfixiantes, una crisis que deben pagar los ciudadanos. Son mensajes que poco a poco van calando hondo en diversos sectores de la sociedad.

Pero si hay que poner una fecha en la que esa indignación asoma la cabeza por primera vez, esa fue el 7 de abril. Ese día, los jóvenes, los que más tasa de paro sufren, se echaban a la calle.

La cifra de asistentes, 7.000, sorprendió a los propios convocantes (la plataforma Juventud sin Futuro) que viendo el éxito emplazó esa misma noche a los indignados a otra fecha, el 15 de mayo. Es la que había fijado ya otra plataforma, Democracia Real Ya, con la que aunaron fuerzas. En los días previos ya se palpaba el optimismo.

Se reunieron 20.000 manifestantes sólo en Madrid, 100.000 en toda España. Los indignados ya no sólo eran jóvenes. Entrada la noche, la manifestación queda desconvocada, pero no la indignación. Muchos no querían marcharse. Algunos se plantan en Callao, otros cortan Gran Vía, la Policía carga pero pocos quieren irse. Es entonces cuando deciden acampar.

Solo las cámaras de Espejo Público lo graban. Es el minuto 1 de Acampada Sol, con entonces, apenas medio centenar de indignados.

La Puerta del Sol se convertía durante un mes en una pequeña ciudad-estadocon sus gritos mudos, sus comisiones, sus Asambleas y sus propuestas ciudadanas.

Un espíritu que enseguida se contagió a otras muchas ciudadanes o que fue el germen de otras iniciativas paralelas como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Incluso llegó al extranjero: la marcha de indignados a Bruselas, el movimiento Ocupa Wall Street, la macromanifestación global del pasado 15 de octubre. Es pronto para saber qué consecuencias prácticas tendrá toda esta marea de indignación, pero lo que muchos tienen claro ya es que el 15-M será una fecha histórica. El hecho de que seis meses después lo recordemos, es una prueba de ello.