El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha asegurado este domingo en Balaguer (Lleida) que el silencio del presidente del PP, Mariano Rajoy sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Catalunya se debe a que no quiere cabrear a CiU, por si le necesita de socio para llegar a la Moncloa.



"Hay alguien que está escondido, Mariano Rajoy. ¿Alguien sabe lo que piensa después de la sentencia? Este señor que no tiene criterio, no tiene proyecto", ha asegurado este domingo Montilla, al tiempo que ha añadido que el único proyecto de Rajoy "es llegar a la Moncloa como sea". Montilla ha asegurado que no se sabe qué política económica ni qué política autonómica tiene el líder del PP. "Aunque nos la podemos imaginar", añadió.



"Ese señor está callado, no sea que incomode a sus posibles socios", ha aseverado Montilla, para quien Rajoy está pensando en la etapa de 1996 a 2003, en la que CiU apoyó al Gobierno de José María Aznar. "Está callado por si acaso eso vuelve. Ese es su liderazgo. Ese es el líder de la derecha", ha sentenciado.