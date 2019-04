Mónica Oltra, sobre Ciudadanos: "Estoy convencida de que nos vamos a entender"

Monica Oltra, candidata a ser la presidenta de la Comunidad Valenciana por Compromís, ha señalado este lunes en una entrevista en Espejo Público que coincide con Ciudadanos en muchos aspectos políticos como "el ecologismo", la igualdad de género y las políticas que hay que poner en marcha. Por ello, considera que se van a "entender", aunque puede haber "reticencias".

No obstante, en cuanto a la presidencia de la región, ha dejado claro que ese punto todavía no está acordado y que ella estará en el papel que le toque jugar porque ni "renuncia" ni lo "descarta". Antes de llegar a este acuerdo, ha señalado, los partidos de izquiedas deberán ponerse de acuerdo en las políticas y en el Gobierno. en cualquier caso, considera que el PP no volverá al poder porque se ha "autoexcluido".

Oltra también ha subrayado la importancia de desarrollar leyes en la comunidad, así como mecanismos de transparencia, para evitar que se produzcan nuevos casos de corrupción y ha recordado el hecho de que actualmente hay 14 ex consejeros o ex presidentes imputados, procesados o condenados por este motivo. "La corrupción se ha extendido como una mancha de aceite" y hacen falta "leyes, políticos y gobernantes nuevos", ha sentenciado.