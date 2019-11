Mónica Naranjo quiere comer con Santiago Abascal y Twitter explota ante las declaraciones

Más información El tuit de Rosalía, sobre Vox

La cantante Mónica Naranjo acaba de publicar su último trabajo 'Renaissance' y lo está promocionando en medios concediendo entrevistas. Sin embargo, sus palabras sobre el interés de conocer al líder de Vox, Santiago Abascal, han levantado una gran polémica.

Naranjo aseguraba en una entrevista para el diario 'Europa Press': "Me encantaría sentarme con Abascal y poder hablar (...) Tan respetable es su punto de vista hacia la vida como el mío". Estas palabras de la cantante que es icono de la causa LGBTI no han sido vistas con buenos ojos.

Los tuiteros no han dudado en comparar la opinión de Naranjo con la de Rosalía, quien a comienzos de esta semana tuiteó: "Fuck Vox" (del inglés "que jodan a Vox").

Sus seguidores la han tildado de hipócrita y sentenciado: "Una persona pública, de la noche a la mañana, no habla con ligereza de respetar puntos de vista de personas que no respetan las libertades ni toleran a todo aquel que no es como ellos, alimentando el odio y la violencia de la que tu hablas. La intolerancia no se debe blanquear".