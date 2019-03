Monago reivindica Extremadura: "No es más que nadie, pero tampoco menos que nadie"

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha advertido "alto y claro", primero en español, y posteriormente en vasco y en catalán, que "Extremadura no es más que nadie", pero tampoco es "menos que nadie". En su Mensaje de Fin de Año, Monago ha reivindicado la Constitución y ha alertado sobre la "falta de unidad" que aqueja al país.



"No somos 17 países, somos un solo país", ha aseverado el jefe del Ejecutivo extremeño, quien ha recordado asimismo que todas las autonomías están "bajo un mismo techo y bajo una misma realidad económica", y todas ellas padecen "los mismos síntomas".



"La unión de las autonomías es el primer paso hacia la nueva Extremadura, la nueva España y la nueva Europa que pretendemos construir", ha reivindicado.



En ese sentido, el presidente extremeño ha considerado que se abre un "tiempo de renovados desafíos" con el nuevo año. "En el comienzo del año 2012 quiero decirlo alto y claro: Extremadura no es más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Ez garaiñorkbainogehiago, eztaiñorkbainogutxiago. Insisto, lo dic, alt y clar: no sommés que ningú, tampocsommenys que ningú", ha aseverado.



Para Monago, la Constitución Española es "la herramienta más eficaz para liderar la recuperación económica" tanto en Extremadura como en España y en Europa, ya que este texto recoge el "compromiso por la austeridad, la libertad, la igualdad y la solidaridad", ha señalado.



Esta es la "hoja de ruta" a seguir, ya que bajo los "principios y valores" de la Carta Magna, se podrá construir una España en la que todos son "de primera y nadie es de segunda".



El jefe del Ejecutivo extremeño ha destacado que a Extremadura "nunca nadie" le "ha regalado nada", ya que es un pueblo que creció "ante las adversidades" y muchos de sus habitantes tuvieron que dejar esta tierra "para trabajar en la Comunidad de Madrid, en Catalunya o el País Vasco", ha aseverado.



"Levantamos otras regiones", ha recordado el jefe del Ejecutivo extremeño, quien ha defendido que los extremeños "siempre" han sabido "hacer lo que hay que hacer: convertir Extremadura no sólo en una tierra de oportunidades, sino también de realidades".



Según ha aseverado, "España necesita a Extremadura" y la región extremeña necesita a España, ya que "la marca España es también la marca Extremadura", y, ante el tiempo que se avecina, Monago se mostrado dispuesto a "hacer más y mejor con menos", pero no "a hacerlo solos".



Además, ha señalado que tanto Extremadura como España "necesitan a la Unión Europea" y viceversa, y según ha recordado, "la construcción de Europa no es una opción, es una obligación institucional, política, económica y social", sin embargo, "necesita un nuevo impulso modernizador".



Y es que, para el presidente extremeño, la Unión Europea es "el clavo del abanico", algo que sabe "bien Extremadura" ya que sin los fondos de cohesión o la Política Agraria Común (PAC), la región extremeña "sería otra".



Por eso ha considerado que una Unión Europea débil "es sinónimo de recesión e incertidumbre", frente a una fuerte que supone "bienestar y seguridad para todos los extremeños", por lo que, ante esta situación, Monago ha instado a los países de la UE a "ser Europa" y no "27 estados".



En este mensaje de fin de año, el presidente extremeño ha aseverado que con 2011 finaliza "un tiempo político, económico y social para Extremadura", que ha estado "repleto de lecciones", como que no se puede "vivir por encima de nuestras posibilidades" o que la austeridad "no tiene color político".



Ahora se abren "desafíos urgentes y "reformas importantes que hacer", objetivos que "no son de derechas o de izquierdas", por lo que ha apostado por "tender puentes" entre gobierno y oposición para confirmar "un equipo capaz de afrontar con éxito grandes retos juntos".



En ese marco ha destacado la necesidad de superar el "mayor desafío económico" la historia de la región, como es una "transición económica", y en ese sentido ha insistido en que la "unidad" es "la mejor garantía para la recuperación económica y la generación de empleo".



Monago se ha mostrado convencido de que 2012 será el "punto de inflexión" necesario para que los jóvenes, mujeres y extremeños en general que están en paro, así como los agricultores, los ganaderos y los mayores "recuperen la ilusión en su tierra, Extremadura", así como en España y en una Europa que "renace para servir a todos los españoles, a todos los extremeños".