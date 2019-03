Monago irá a una segunda vuelta el jueves para ser investido

En la segunda sesión del Debate de Investidura, el líder del PP sólo ha obtenido el respaldo de los 32 diputados de su grupo, mientras que los 30 parlamentarios socialistas han votado en contra y los tres de la Agrupación de Diputados IU-Verdes-SIEX se han abstenido.

De este modo, los diputados de IU acatan el resultado del proceso de consulta a las bases que la coalición llevó a cabo tras las elecciones autonómicas, que le dieron la llave del gobierno.

Lo hace pese a las reiteradas presiones de la Dirección Federal para votar a favor del socialista Guillermo Fernández Vara y evitar, de este modo, un gobierno del PP en Extremadura, el primero en democracia.

En las réplicas al discurso de ayer de Monago, Fernández Vara ha marcado sus "líneas rojas" para la próxima legislatura y ha manifestado al PP que no le ayudará a gobernar desde la oposición, aunque sí le tendrá a su lado en la defensa de la cohesión territorial y "de los más débiles".

A su juicio, Monago estuvo "sobrado de retórica y falto de alma", con contradicciones y "cierto nivel de desconocimiento" al proponer cuestiones que escapan a su competencia.

Una intervención con "ausencias", según Fernández Vara, al no aludir a la igualdad, la seguridad laboral, el medio ambiente, la cooperación al desarrollo, la acción exterior, el desarrollo industrial, la Central de Almaraz, la Refinería Balboa, las energías renovables, el desarrollo rural o la Política Agraria Común.

Tras pedir más concreción y que cuantifique compromisos como la creación de empleo, le ha expuesto sus "líneas rojas", ya que no aceptará cambios en el Pacto Social y Político de Reformas, rebajas fiscales "por doquier" ni recortes en la financiación per cápita en educación, sanidad y dependencia.

El portavoz de la Agrupación de Diputados de IU-V-Siex, Pedro Escobar, ha planteado al candidato del PP que concrete de dónde va a sacar los recursos y por qué quitar el céntimo sanitario.

Aunque Monago ha propuesto modificar el sistema de financiación autonómica, el portavoz de IU ha advertido de que cuando llegue el momento de hacerlo no haya excusas. El "papel lo aguanta todo", ha apuntado Escobar, que ha reconocido que Monago es un "hombre de palabra", pero que detrás de él "hay una organización".

"No se obsesione con el AVE", le ha pedido también el líder de IU, que ha defendido la necesidad de un plan de global de movilidad. Escobar ha explicado las razones que les impiden votar al PP y al PSOE y ha advertido al candidato popular de que la abstención en su investidura "no es un cheque en blanco". "Señor Vara, no les quitamos nada. Nuestra abstención no va contra usted", ha apuntado.

El portavoz de IU ha expuesto que éstas son sus propuestas, puesto que no hay "cláusulas ocultas ni letra pequeña". Monago ha cerrado el Debate de Investidura con una llamada al "espíritu del consenso" y marcando un mismo camino a las tres fuerzas parlamentarias, el empleo.

A su juicio, cada fuerza política deberá determinar si defiende el interés general, el particular o el partidista y, en este sentido, ha afirmado que si finalmente es investido presidente se va "a centrar en lo de todos, no en lo mío". "Caminaré en línea recta y escucharé con precisión y respeto", ha añadido Monago, que ha resaltado que el pueblo extremeño ha optado por la regeneración política y que en este nuevo escenario se comportará como un político que defiende unos colores, los de la bandera extremeña. "Extremadura se puede construir desde el gobierno y la oposición, antes y ahora, y lo demostraré", ha sentenciado.