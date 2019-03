Los ministros de Sánchez defienden la figura del relator

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, se ha remitido este jueves a las explicaciones dadas un día antes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la figura del 'relator' que el Gobierno ha aceptado para los trabajos de la mesa de partidos de Cataluña, y ha querido defender al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, frente a las "cosas salvajes" que se están diciendo contra él.

La ministra ha indicado que el Gobierno de España "tiene relaciones multilaterales con las 17 comunidades y las ciudades autónomas", así como "encuentros bilaterales con los gobiernos autonómicos". Con Cataluña, según ha abundado, hay ya "una comisión bilateral" en la que la vicepresidenta y distintos ministros "se están viendo" con miembros del Ejecutivo catalán, y "ahí no se necesita ningún intermediario".

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado este jueves que quizás haya que hacer pedagogía dentro del PSOE sobre la figura del relator y su labor en el proceso de diálogo en Cataluña, después de que barones socialistas expusieran su crítica a esta figura.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que no le parece "chocante" que haya un relator que pueda "organizar" y "facilitar" el diálogo en la mesa de partidos en Cataluña, al tiempo que ha pedido "templanza" y "serenidad" a la oposición.

"Que esa mesa tenga que nombrar a alguien independiente que organice y facilite el diálogo no me parece tan chocante", ha asegurado Calviño, quien ha tirado de su experiencia en las instituciones de la Unión Europea para defender que el diálogo "no es una palabra maldita".