La ministra de Justicia admite que hay "un problema de prueba" para regular el consentimiento expreso en los delitos sexuales

La ministra de Justicia, Dolores Delegado, ha afirmado este lunes 15 de octubre que la reforma de los delitos sexuales está "muy avanzada", aunque ha admitido que hay un "problema de prueba" en la inclusión del consentimiento expreso.

Así lo ha manifestado la ministra durante los Desayunos Informativos de Europa Press, tras ser preguntada sobre los trabajos de la sección penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Este órgano tiene encomendado el estudio de la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia que condenó a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absolvió del de agresión.

Aunque la ministra ha recordado que el plazo para elaborar la propuesta no vence hasta mediados de noviembre, ha recalcado que se está "ultimando". No obstante, sostiene que no puede "hablar del contenido" por el momento.

"Vamos a ir a un consentimiento expreso", ha aseverado Delgado, quien ha apuntado que "sí tiene que ser sí" aunque la cuestión es "cómo articular los elementos probatorios a valorar por los operadores jurídicos y fiscales" para la acusación.

La ministra, que ha comenzado su intervención recordando que la cifra oficial de asesinadas por violencia machista asciende a 963 desde el año 2003, ha afirmado que el Gobierno está trabajando para combatir este tipo de violencia. "Es una prioridad", ha incidido.

Asimismo, ha hecho hincapié en los esfuerzos de su departamento para mejorar la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento. Asimismo, ha dicho que los trabajos de revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con el objetivo de reformarla y actualizarla desde una perspectiva de género están en marcha.