Miles de personas claman en Madrid contra la presencia de Bildu en las urnas

Más de dos mil personas se han concentrado este sábado junto a las víctimas del terrorismo en Madrid para protestar contra la decisión del Tribunal Constitucional de permitir a Bildu presentarse a las elecciones del próximo día 22 y acusar al Gobierno de "ceder" ante la organización terrorista ETA.



Convocados por 'Voces contra el Terrorismo', la plataforma presidida por Francisco José Alcaraz, miles de ciudadanos han tomado la madrileña plaza de la República Dominicana para dejar claro su rechazo a la entrada en las instituciones del que consideran el "brazo político" de la banda terrorista.



Gritos contra Zapatero

Durante el acto han sido numerosos los gritos y lemas contra el Gobierno, y especialmente contra el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quienes los manifestantes han acusado de "traicionar" a España y para los que han llegado a pedir que sean encarcelados por el 'chivatazo' a ETA en el bar Faisán.



También se han podido ver carteles muy críticos con el Gobierno, acusándole de ser "cómplice" y "aliado" de ETA, y contra el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados eran señalados como "presuntos prevaricadores" en una pancarta del sindicato Manos Limpias.



'Vota ETA, ahora puedes' es el lema que presidía una gran pancarta colocada por la organización junto al escenario imitando el diseño utilizado por el PSOE en la campaña electoral. Bajo esta frase se podía ver el dibujo de una urna ensangrentada en la que estaba siendo introducida una pistola.



Alcaraz ha definido a ETA como un proyecto de "extrema izquierda" junto al que el Gobierno quiere "romper España" y ha advertido de que el próximo paso será la derogación de la 'Doctrina Parot'. Sin embargo, ha advertido de que las víctimas del terrorismo no se rendirán y seguirán "luchando". "Porque antes que la falsa unidad está la verdad", ha defendido.



El presidente de 'Voces contra el Terrorismo' ha censurado que el Ejecutivo socialista haya "hurtado" a toda la sociedad "la esperanza" y sin embargo se haya "vuelto a dar" a los terroristas. "Esta batalla puede parecer perdida, pero la ganaremos", ha garantizado antes de animar a los ciudadanos a participar en todas las protestas contra la política antiterrorista que suponga "una traición" al país.



"Acatamos pero no aceptamos"

La convocatoria ha contado con la participación de la práctica totalidad de las asociaciones y colectivos de víctimas y con numerosos movimientos ciudadanos, así como las más representativas asociaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



Sin embargo, la asociación mayoritaria de víctimas, la AVT, no ha ocupado un lugar protagonista en la protesta y sus miembros se han situado entre los ciudadanos y junto a la monumento en recuerdo a las víctimas situado en la plaza junto a una pancarta con el lema de la asociación: 'Memoria, verdad, dignidad y justicia'.



Su presidenta, Angeles Pedraza, ha acusado directamente al Gobierno de la decisión adoptada del Tribunal Constitucional, ya que considera que éste es un órgano totalmente "politizado" y dependiente de las formaciones políticas y ha pedido también al PP que sea "contundente" y aplique "un poco más de fuerza" en su lucha contra ETA, ya que en caso contrario el Gobierno todavía puede poner en marcha "más barrabasadas" en lo que queda de legislatura.



Como es tradicional en los actos de víctimas del terrorismo, la concentración ha finalizado con el himno de España. Antes de él, ha tomado la palabra el ex funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, quien ha acusado al Ejecutivo de "negociar" con ETA y "facilitarle" su acceso a las instituciones. "Acatamos la sentencia por imperativo legal, pero no la aceptamos", ha advertido dirigiéndose directamente a los magistrados del Tribunal Constitucional.



Por su parte, Salvador Ulayar, a cuyo padre mató ETA, ha avisado de los peligros de "ceder" ante la banda; mientras que la alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, junto a las concejalas 'populares' en el País Vasco Montse Canive y Nerea Alzola, han relatado su experiencia en el País Vasco y han alertado de los "peligros" que supone para miles de personas que la organización terrorista entre en las instituciones.



Mayor Oreja en representación del PP

El PP ha estado representado por su portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, quien ha denunciado que se está siguiendo un "proyecto milimétricamente pactado" entre el Gobierno y ETA, que no terminará el próximo 22 de mayo. En su opinión, "buscan más el aislamiento del PP que el aislamiento de ETA".



También han acudido los diputados Cayetana Alvarez de Toledo e Ignacio Astarloa y, por parte de los 'populares madrileños, Lucía Figar y Cristina Cifuentes.



La Plaza de la República Dominicana es un simbólico lugar para las víctimas del terrorismo, ya que en ella doce guardias civiles fueron asesinados por ETA en un atentado cometido en 1986. Este ataque fue atribuido al denominado 'comando Madrid', integrado por, entre otros, Iñaki de Juana Chaos y Antonio Troitiño.



Esta ha sido la cuarta vez en los últimos meses que las víctimas han salido a la calle para dejar clara su postura en la lucha antiterrorista. La última fue el pasado 9 de abril en una manifestación convocada por la AVT que concluyó en la plaza de Colón y logró reunir a alrededor de 200.000 ciudadanos.