Amaiur pide formalmente constituir grupo con sus seis diputados vascos

Amaiur ha presentado un escrito en el Registro del Congreso solicitando constituirse en grupo parlamentario con los seis diputados que obtuvieron en las tres provincias vascas en las elecciones del pasado 20 de noviembre.

Además, la coalición abertzale podrá exponer directamente sus argumentos para formar grupo al presidente del Congreso, Jesús Posada, quien va a recibirles a las siete de esta tarde. La cita con Posada tendrá lugar antes de que se reúna la Mesa del Congreso para decidir qué grupos parlamentarios funcionarán durante la X Legislatura.

La Mesa del Congreso debe decidir si aplica el reglamento en términos estrictos o no. De esto depende que Amaiur pueda formar grupo parlamentario. Por si la Mesa decide que no pueden, el portavoz de Amaiur añade que no descartan recurrir a la ayuda provisional de otros grupos, en este caso de los votos de Geroa Bai para completar la cuota del 15% necesaria en Navarra.

Aunque está por ver cómo afecta a todo el proceso el hecho de que no haya aparecido por el Congreso el diputado de Amaiur por la Comunidad Foral.

Pendiente también la Mesa UPyD ya se ha asegurado grupo propio gracias al acuerdo con el diputado del Foro Asturias. Es la fórmula prevista en el reglamento para completar el preceptivo 5% de votos en todo el territorio nacional. Rosa Díez explica que se ha visto obligada para que no la metan en el mismo saco de Amaiur. Díez anuncia una proposición no de ley para instar al nuevo gobierno de Rajoy a que inicie los trámites para ilegalizar Amaiur.