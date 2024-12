Los 'whatsapp' entre Lobato y su director de gabinete sobre la filtración del novio de Ayuso: "En Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo"

Este jueves hemos conocido un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el famoso correo electrónico en el cual el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la Fiscalía buscan un acuerdo. El pasado mes de marzo se filtró a los medios un correo con esa negociación. Incluía datos privados que una autoridad pública tiene terminantemente prohibido hacer públicos. Pero se hicieron públicos.

Ahora se investiga quién es el responsable de esa filtración. El informe de la Guardia Civil señala que ese email estaba en el Palacio de la Moncloa antes de que se publicara en los medios, porque cita a dos altos cargos de la presidencia del Gobierno. Aparece el nombre de Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López; quien, a su vez, era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y que hoy es ministro y líder de los socialistas madrileños, en sustitución del dimitido Juan Lobato.

Los mensajes de Lobato con el director de gabinete

Sánchez-Acera fue quien envió a Juan Lobato el email con los datos privados del novio de Ayuso. Y también aparece citada la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que antes había sido portavoz del Gobierno. En los mensajes que se han obtenido del volcado del teléfono móvil de Juan Lobato, el dimitido líder del PSOE-madrileño le dice a su director de gabinete, David del Campo y a una diputada de su partido que Pilar Sánchez Acera le ha pedido que "saque (que muestre en la Asamblea de Madrid) el email de la Fiscalía". "Que aún no ha salido en los medios, pero que lo saque yo". Y añade Lobato: "no puede ser". A lo que su director de Gabinete le responde: "no lo hagas". Y apunta que el Secretario de Estado de Comunicación, el director de comunicación del PSOE, y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda le han escrito "con lo mismo".

La Guardia Civil considera probado que tanto Moncloa, como el PSOE nacional, como el PSOE de Madrid estarían coordinados para dar una respuesta conjunta sobre este asunto. "Juan en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la Autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP... Y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM ", escribe David del Campo. Y Lobato responde: "Sí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com