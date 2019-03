Mas reafirma que habrá elecciones catalanas el 27S en base a los pactos

El presidente catalán ha recordado que el pasado enero cerró con el líder de ERC, Oriol Junqueras, un "preacuerdo" sobre una hoja de ruta en común que incluía, entre otros aspectos, estabilidad parlamentaria y que se priorizarían los pactos municipales entre CiU y ERC tras el 24M. En este sentido, ha advertido de que no se "puede imaginar" un pacto en la Diputación de Barcelona entre PSC y ERC que excluya a CiU cuando la federación y los republicanos tienen que acordar un programa común soberanista ante las elecciones de septiembre. Tras reiterar que "presupone y confía" que todos los pactos que llevaron al adelanto electoral "se cumplirán", ha recalcado que se celebrarán elecciones el 27S, a las que su partido y ERC irán "por separado", aunque con hoja de ruta en común.



Mas ha rechazado que haya sacado a la luz pública la lista unitaria que fue descartada en enero, pero ha remarcado que la "separación del voto" soberanista ha supuesto que habrá en Barcelona una alcaldesa que "no se ha definido" sobre el proceso soberanista, en alusión a Ada Colau.

"En este tema no se ha definido, no forma parte de los acuerdos ni de la hoja de ruta, este es el hecho real", ha afirmado. En cuanto al preacuerdo de hoja de ruta soberanista entre CDC y ERC, Mas ha dudado que pueda integrarse una ICV que se ha "diluido" en estas municipales en candidaturas como Barcelona en Comú, capitaneada por Ada Colau, de quien ha criticado que no se haya "mojado" en el soberanismo ni tampoco tiene fijada una fecha en el calendario para tomar una decisión, como sí lo tiene UDC para el próximo 14 de junio, cuando celebra su consulta interna.



Mas ha confiado que CUP y Unió se puedan sumar a la hoja de ruta soberanista en los próximos tiempos y ha equiparado "soberanismo" e "independentismo": "Sin una cosa no hay la otra, son etapas de un mismo proceso. Si no tienes soberanía, ¿cómo puedes ser independiente?", ha recalcado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acusado a Artur Más de iniciar, con su proceso soberanista, "un camino alocado que no lleva a ninguna parte", según palabras textuales. Fernández Díaz ha dicho que que si no se hubiera emprendido el camino de la independencia, no habría ganado en Barcelona la formación de Ada Colau. Ha hecho responsable a Artur Más de convertir la capital catalana en una ciudad "difícilmente gobernable".